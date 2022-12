Atelier de confection d’un boudin de porte Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier de confection d’un boudin de porte Pavillon des Transitions, 18 janvier 2023, Rouen. Atelier de confection d’un boudin de porte 18 et 22 janvier 2023 Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

Ces ateliers vous invitent à réaliser par vos propres moyens des objets ou des produits qu’on a plutôt tendance à acheter Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ce petit objet qui se dispose en bas de votre porte d’entrée limite les déperditions de chaleur en renforcement l’isolation de votre habitation. Vous faite des économies de chauffage en allégeant votre facture d’énergie.

Il vous faudra ramener un vieux coussin pour avoir du rembourrage !

A partir de 12 ans

