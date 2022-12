Atelier de fabrication d’une fontaine Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier de fabrication d’une fontaine Pavillon des Transitions, 11 janvier 2023, Rouen. Atelier de fabrication d’une fontaine Mercredi 11 janvier 2023, 14h30 Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

L’eau précieuse. Une fontaine pour tous ! Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Indispensables, les fontaines autrefois étaient des lieux bien connus de tous où la population allait puiser son eau et se retrouver. Réalisez votre fontaine en vous inspirant d’une des fontaines gallo-romaines retrouvée à Rouen.

Atelier animé par le Musée Beauvoisine, à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T14:30:00+01:00

2023-01-11T15:30:00+01:00

