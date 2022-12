Atelier de confection de Bee-Wrap Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier de confection de Bee-Wrap Pavillon des Transitions, 8 janvier 2023, Rouen. Atelier de confection de Bee-Wrap 8 et 25 janvier 2023 Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

Ces ateliers vous invitent à réaliser par vos propres moyens des objets ou des produits qu’on a plutôt tendance à acheter Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Le Bee-Wrap est un morceau de tissu enduit de cire d’abeille réutilisable, écologique et simple d’utilisation. Il remplace les films plastique ou aluminium et joue le rôle de film alimentaire. C’est bon pour la planète et pour votre porte-monnaie! A partir de 8 ans.

