Cactus ou fennec : comment s’adapter pour survivre ? Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Cactus ou fennec : comment s’adapter pour survivre ? Pavillon des Transitions, 14 décembre 2022, Rouen. Cactus ou fennec : comment s’adapter pour survivre ? Mercredi 14 décembre, 14h30 Pavillon des Transitions

Gratuit / Réservation obligatoire / 12 personnes maxi

Atelier enfant hors les murs pour les 5-8 ans Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie De l’eau il y en a assez pour tous, et pourtant il y a des régions où l’eau se fait rare. Découvrez quelles sont les adaptations des êtres vivants dans la nature quand l’eau vient à manquer et fabriquer votre pluviomètre de récup’ pour étudier à votre tour les variations de cette ressource !

