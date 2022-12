Atelier fabrication d’un sapin en bois de palettes Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier fabrication d’un sapin en bois de palettes Pavillon des Transitions, 7 décembre 2022, Rouen. Atelier fabrication d’un sapin en bois de palettes Mercredi 7 décembre, 14h00 Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

Vous voulez une alternative écolonomique aux sapins du commerce? Venez construire un sapin de noël en bois de palettes recyclées! Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Il apportera une touche unique à votre intérieur pour les fêtes de fin d’année tout en étant bon pour la planète et pour votre porte-monnaie! A partir de 14 ans. Un adolescent qui s’inscrit doit être accompagné d’un adulte (une seule inscription suffit). Le matériel est fourni pour l’évènement. Vous conservez votre sapin à la fin de la séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-07T17:00:00+01:00

