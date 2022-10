Atelier collaboratif : Fresque du Climat Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier collaboratif : Fresque du Climat Pavillon des Transitions, 14 octobre 2022, Rouen. Atelier collaboratif : Fresque du Climat Vendredi 14 octobre, 18h00 Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

La fresque du climat est un atelier participatif, créatif et scientifique conçu pour sensibiliser de façon ludique au changement climatique. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.

Que vous soyez novices ou experts sur le sujet, cet atelier vous permettra de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement en seulement 3h !

Pour vous faire une idée de son fonctionnement, visualisez cette vidéo : présentation atelier fresque du climat

Avec la participation de l’Association « La fresque du Climat »

