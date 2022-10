Village d’animations « Journées de la culture du risque » Pavillon des Transitions, 12 octobre 2022, Rouen.

Gratuit, sur inscription/sans inscription

Profitez du village d’animations au Pavillon des transitions à Rouen et des animations dans les communes pour découvrir et comprendre comment réagir face aux risques industriels et naturels.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Le village d’animations sera ouvert au public (entrée libre et gratuite) le mercredi 12 octobre de 10h à 19h et les jeudi 13 et vendredi 14 octobre de 16h à 19h

Les journées du 13 et 14 octobre sont réservées, de 9h à 16h, aux écoles de l’agglomération rouennaise.

Stands et ateliers proposés :

– Atelier d’enregistrement de podcasts audio

– Atelier « Risque industriel majeur, je sais quoi faire »

– Atelier « Je fais ma valise »

– Questions pour des champions !

– Devenez radioamateur

– Immersion virtuelle

– Initiation aux gestes de premiers secours

– Atelier « Je vis en territoire à risque »

– Atelier « Je me confine »

– Atelier découpage, collage, coloriage

Temps forts :

– Découvrons les missions des pompiers !

– Théâtre – Amusons-nous avec les « Sauveteurs du déluge »

Autres animations :

– A la découverte des odeurs

– Fresque du Climat

Pour retrouve le programme complet : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-journees-de-la-culture-du-risque



