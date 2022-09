Atelier de confection d’un sac à tarte Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier de confection d’un sac à tarte Pavillon des Transitions, 5 octobre 2022, Rouen. Atelier de confection d’un sac à tarte 5 – 9 octobre Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription. A partir de 10 ans

Ces ateliers vous invitent à réaliser par vos propres moyens des objets ou des produits qu’on a plutôt tendance à acheter Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ne débarquez plus chez vos hôtes avec dans les bras un plat recouvert d’aluminium ou de cellophane froissé! Venez confectionner un sac à tarte très pratique qui vous permettra de créer la surprise et de faire des économies de film d’emballage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T14:30:00+02:00

2022-10-09T16:30:00+02:00

