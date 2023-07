À la découverte du thermalisme de La Roche-Posay Pavillon des sources La Roche-Posay, 15 septembre 2023, La Roche-Posay.

À la découverte du thermalisme de La Roche-Posay 15 – 17 septembre Pavillon des sources Gratuit. Entrée libre. Visite audioguidée. Attente possible à l’extérieur en fonction de l’affluence.

Un parcours expérientiel avec audioguide vous permettra de découvrir l’histoire du thermalisme à La Roche-Posay ainsi que celle de la marque cosmétique, dévoilant, au fil des affiches et objets anciens, toute la ferveur qui entoure la magie de l’eau thérapeutique de La Roche-Posay depuis plus de 650 ans. Un espace dédié à l’eau thermale dévoile en image tous ses secrets, son origine, son efficacité inégalée et sa préservation. Un dispositif immersif de vidéo-mapping vous fait entrer dans l’univers du microbiome, territoire scientifique sur lequel La Roche-Posay est pionnier depuis plus de dix ans. Vous trouverez également un film sur les activités du centre thermal, pour voyager dans les différents espaces, dédiés aux soins de la peau avec des témoignages de clients et curistes. Enfin, les engagements du centre thermal et de la marque sont représentés et vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, tester les produits de la marque La Roche-Posay ou évaluer les besoins de votre peau au travers d’un diagnostic complet.

Pavillon des sources Rue du Docteur Benjamin Bord, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 19 48 47 https://centrethermal.laroche-posay.fr/ https://www.facebook.com/centre.thermal.la.roche.posay;https://www.instagram.com/centre.thermal.la.roche.posay/ Le centre thermal La Roche-Posay vous accueille au pavillon des sources, son espace expérientiel où vous y découvrirez l’histoire du thermalisme et le genèse de la marque dermo-cosmétique La Roche-Posay il y a plusieurs centaines d’années.

Découvrez-y, en vidéo, le cycle de l’eau thermale de La Roche-Posay et le fonctionnement des thermes, lieu de soins et de partage d’expérience. Parking gratuit sur place.

