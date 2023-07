Atelier-jeu en famille pour les enfants de 6 à 11 ans « L’Île Seguin d’hier à demain – Mémory » Pavillon des projets Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Sur la route de Louis XIV pour se rendre à Versailles, l’île de Sèvres servira d’appui au premier pont de Sèvres, avant d’être rachetée par le chimiste Armand Seguin pour y installer sa tannerie. Elle abritera ensuite des restaurants et résidences secondaires, un tir aux pigeons, des jardins ouvriers, puis l’usine Renault qui l’occupera entièrement. Depuis la fermeture de l’usine en 1992, de nombreux projets ont été imaginés pour sa reconversion ; après la Seine Musicale en 2017, c’est aujourd’hui le Pôle artistique et culturel qui sort de terre sur la pointe amont. Grâce à un jeu de mémory qui présente le passé, le présent (y compris les grandes étapes du chantier) et le futur de l’île, ce site exceptionnel n’aura plus de secrets pour vous.

Atelier sous forme de jeu collectif ou en groupes.

Pavillon des projets 101 Allée Georges Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

