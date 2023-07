Conférence « Alphabétisation des travailleurs immigrés » animée par Vasco Martins (association ATRIS) Pavillon des projets Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

D’origine portugaise, Vasco Martins avait fui le régime de Salazar dans les années 1970 et s’était installé en France. Après quelques études universitaires, il avait exercé en tant qu’animateur linguistique, et notamment à Renault Billancourt, lorsque la Direction de l’entreprise avait créé, sous la pression syndicale, un service d’Initiation à la Langue Française. Ce service s’adressait aux Ouvriers Spécialisés d’origine étrangère de plus en plus nombreux qui assuraient la fabrication automobile. Lors de la conférence, Vasco Martins parlera de cette mission importante qui permettait aux salariés étrangers d’acquérir la maîtrise de la langue, dans l’espoir d’obtenir un véritable métier et à terme d’intégrer la société française.

