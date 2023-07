Atelier famille pour les enfants de 6 à 11 ans : « Chaîne de montage » Pavillon des projets Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Atelier famille pour les enfants de 6 à 11 ans : « Chaîne de montage » Samedi 16 septembre, 15h00 Pavillon des projets Entrée libre sur inscription sur notre site internet

L’aventure Renault, commencée en 1898 à Billancourt, a marqué le territoire de la ville pendant plus d’un siècle. Mais comment les 35 000 employés des usines, qui couvraient en 1939 plus de 100 hectares de Meudon à Boulogne, faisaient-ils pour produire 45 voitures par heure ? Grâce au travail à la chaîne ! Ce procédé, mis en place dès 1917 chez Renault, permet d’optimiser chaque seconde et chaque geste en un ballet parfaitement maitrisé. Mais il contraint les Ouvriers Spécialisés à répéter sans cesse une seule tâche dans des conditions difficiles, et sera à l’origine de grands mouvements sociaux historiques. Pour fabriquer des maquettes de voitures en papier, les enfants devront trouver la meilleure méthode pour organiser le travail en groupe.

Fabrication collective, de maquettes de voitures en papier.

Pavillon des projets 101 Allée Georges Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

