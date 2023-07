Conférence « Processus complet de la fabrication d’une R4 dans la décennie 70 » animée par l’association AMETIS Pavillon des projets Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Conférence « Processus complet de la fabrication d’une R4 dans la décennie 70 » animée par l’association AMETIS Samedi 16 septembre, 11h30 Pavillon des projets Entrée libre sur inscription sur notre site internet.

La conférence vous permettra de découvrir le processus de fabrication spécifique à la Renault 4 depuis l’arrivée des bobines de tôle jusqu’à l’expédition des véhicules terminés en passant par les étapes d’assemblage de la carrosserie, de peinture, de montage et d’essais. La conférence sera animée par deux passeurs de mémoire de l’Association des anciens agents de maitrise et cadres de l’île Seguin (AMETIS). Ils vous présenteront le contexte particulier d’une usine sur une île et en milieu urbain, ainsi que les problèmes spécifiques aux relations humaines.

Pavillon des projets 101 Allée Georges Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.ileseguin-rivesdeseine.fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

