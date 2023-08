Nature de Parc time line , réalisation de 4 maquettes sur les différents types et usages du parc Pavillon des Projets Boulogne-Billancourt, 15 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Situé au cœur du quartier du Trapèze, le parc de Billancourt est la pièce maîtresse qui structure l’éco-quartier. Ce vaste espace public de 7 hectares a été conçu par les paysagistes de l’agence TER selon un principe de gestion innovante des eaux pluviales, qui induit la création de zones en creux ou en surplomb et de milieux humides ou plus ou moins secs. La diversité de types de végétation et d’écosystèmes qui en découlent s’adapte à une grande variété d’usages : se promener, contempler, se réunir, jouer, faire du sport… A partir de kits maquettes, les enfants représentent 4 types de nature qui cohabitent : le jardin de jeu, le jardin de détente, le jardin sportif, et le refuge de biodiversité.

Pavillon des Projets Au croisement du 101 allée George-Askinazi et du 57 cours de l’Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/ https://www.facebook.com/ileseguinrivesdeseine [{« type »: « email », « value »: « pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr »}] Ce lieu implanté sur l’ile Seguin depuis 2012 vient d’être transféré au cœur du Trapèze. Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des ilots thématiques, des maquettes et une fresque historique.

Découvrez le riche programme d’animations proposé : ateliers jeune public, visites commentés, conférences, thématiques. Fruit d’un travail collaboratif entre la ville de Boulogne – Billancourt, la SPL Val de seine aménagement, et les associations Renault Histoire, AMETIS et ATRIS, le pavillon sur l’ile a déjà accueilli plus de 60 000 visiteurs depuis son ouverture en septembre 2012. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres tram : T2 arrêt Brimborion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

