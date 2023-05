Atelier famille Pavillon des Projets, 4 juillet 2023, .

Atelier famille 4 et 7 juillet Pavillon des Projets Gratuit sur inscription par mail

Saviez-vous que le quartier du Trapèze a été conçu comme une ville-parc ?

Au Pavillon des Projets on comprend comment, du parc de Billancourt aux coeurs d’ilôts, c’est une véritable trame verte et bleue qui organise la gestion des eaux et la continuité végétale dans le quartier.

En s’inspirant des essences d’arbres présentes dans le parc, les enfants réalisent ensuite leur propre arbre aux mille feuilles… de papier

Pavillon des Projets 101 allée Georges Askinazi 92100 Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 0147619170 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr »}] Le Pavillon des Projets est un centre d’information, d’exposition et d’événements culturels dédié à l’urbanisme, l’architecture et au développement durable mis en œuvre sur le Quartier Ile Seguin- Rives de Seine. Situé au cœur du Trapèze, il est tout à la fois la vitrine de cette vaste opération d’aménagement et un lieu culturel. L’exposition permanente invite le public à découvrir l’histoire des usines Renault implantées à Boulogne-Billancourt pendant tout le XX siècle et se prolonge avec la reconversion du site en Eco – Quartier, démarrée en 2004. Accès métro ligne 9 Gare du Pont de Sèvres tramway arrêt Brimborion

2023-07-04T14:00:00+02:00 – 2023-07-04T15:30:00+02:00

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T11:30:00+02:00

