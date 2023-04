Atelier en famille Pavillon des Projets, 3 juin 2023, Boulogne-Billancourt.

Atelier en famille Samedi 3 juin, 15h00 Pavillon des Projets Entrée gratuite, sur inscription par mail

1001 bêtes sur 1 fil

Savez-vous que le quartier « Ile Seguin-Rives de Seine » est un véritable refuge de biodiversité ? En plus des 196 espèces végétales présentes dans le quartier, on peut observer 22 espèces de poissons dans la Seine, 23 espèces d’oiseaux dans le parc de Billancourt, et jusqu’à 138 espèces animales à l’école de la biodiversité. En origami ou coloriage, à quel animal allez-vous donnez forme, pour l’installer sur le « fil des petites bêtes » au Pavillon des projets, ou le ramener à la maison ?

Activité en accès libre, en autonomie, pour les enfants à partir de 4 ans en famille.

Pavillon des Projets 101 allée Georges Askinazi 92100 Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

©créditAliceSidoli