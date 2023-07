Visite libre du Pavillon des Indes Pavillon des Indes Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Visite libre du Pavillon des Indes Pavillon des Indes Courbevoie, 16 septembre 2023, Courbevoie. Visite libre du Pavillon des Indes 16 et 17 septembre Pavillon des Indes Entrée libre Entrez et découvrez l’histoire du Pavillon des Indes à Courbevoie. Pavillon des Indes Parc de Bécon – 142 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 Construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878 à Paris, le Pavillon des Indes anglaises avait été commandé par le Prince de Galles (1841-1910), futur Edouard VII, pour exposer les présents reçus lors de son voyage en Inde. Composé de plusieurs corps de bâtiments réunis par une galerie centrale, l’édifice long de plusieurs mètres était installé dans le Palais du Champ-de-Mars. Le Pavillon de Courbevoie constitue un élément de cet ensemble. Il sert d’annexe à une structure en brique, construite à la demande du Prince Stirbey dans le parc de Bécon. Accueillant l’artiste peintre George-Achille Fould (1865-1951), sœur de Consuelo Fould, le Pavillon des Indes retrouve aujourd’hui sa vocation de lieu de création après sa restauration. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

