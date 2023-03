Rencontre et ateliers avec les artisans d’art Pavillon des Halles Murat Catégories d’Évènement: Cantal

Rencontre et ateliers avec les artisans d’art Pavillon des Halles, 31 mars 2023, Murat. Rencontre et ateliers avec les artisans d’art 31 mars – 2 avril Pavillon des Halles L’événement se déroulera du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023. Le vendredi sera réservé aux scolaires de Murat, Petite Cité de Caractère. Plusieurs ateliers seront mis en place tout au long de ces trois jours :

• Une animation « Mosaïque » par Laëtitia Bastien,

• Des ateliers menés par la bijouterie Orandine,

• Des ateliers broderies menés par Céline Lepage,

• Des ateliers calligraphie par Alexandre Breuill Chaque artisan présent lors des JEMA de Murat présentera son travail et effectuera des démonstrations devant le public. Une conférence autour de la restauration des vitraux de la collégiale Notre-Dame des Oliviers aura lieu le samedi 1er avril à 19 h, elle sera menée par Laëtitia Bastien, vitrailliste. Pavillon des Halles Rue Saint-Martin 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.murat.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 20 03 80 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairiedemurat.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

