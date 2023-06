Visite commentée du Pavillon des filtres à Versailles Pavillon des Filtres Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

Visite commentée du Pavillon des filtres à Versailles 16 et 17 septembre Pavillon des Filtres Visite du Pavillon par groupe de 15 personnes

La visite commence par une présentation générale de l’histoire de l’eau à Versailles et se poursuit par la visite commentée du Pavillon des filtres.

Pavillon des Filtres Square Royal-Picardie 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France http://asrieupe.org Construit à la fin du règne de Louis XVI par la Direction des Bâtiments du Roi pour améliorer la qualité de l’eau « bonne à boire » distribuée à Versailles, ce bâtiment est un témoignage exceptionnel de la technique hydraulique des XVIIIe et XIXe siècles. Remanié et équipé de son lanterneau à la fin du XIXe siècle, le Pavillon des filtres a été utilisé jusqu’en 1964, comme le Bassin de Picardie qui lui est proche. L’eau provenant de la Machine de Marly, puis des forages de Croissy, arrivait au pavillon par un aqueduc souterrain et s’épurait par gravitation dans des bassins successifs avant d’alimenter la Ville de Versailles, directement ou via le Bassin de Picardie et l’un des réservoirs de Montbauron. Classé Monument historique en 1979, il a été entièrement restauré en 1996 par la Direction du patrimoine. Le Bassin de Picardie, réalisé en 1783, et son Pavillon épuratoire, réalisé en 1785 et qui préfigurait le Pavillon des filtres, sont inclus dans la visite. Croisement de la rue du Général-Pershing et de l’avenue des États-Unis à Versailles

