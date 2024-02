Pavillon des femmes : Lucie Randoin à l’Exposition universelle ? Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mercredi 21 février 2024.

Pavillon des femmes : Lucie Randoin à l’Exposition universelle ? Avenue des portes Cartier Saint-Malo Mercredi 21 février, 10h00

Début : 2024-02-21 10:00

Fin : 2024-02-21 11:30

« Sauver des vies », « Connecter des vies » et « Transformer des vies » seront les trois thèmes déclinés à l'Exposition universelle d'Osaka en 2025.

Au Pavillon des femmes, la France y mérite sa place à double-titre : la richesse de ses femmes de science et d’engagement et la richesse de ses terroirs.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine