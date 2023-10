STAGE DE QI GONG Pavillon des dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île, 17 novembre 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Qi Gong Marche des cinq animaux du Wudang : la tortue.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

Pavillon des dunes

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Qi Gong Walk of the five Wudang animals: the turtle

Qi Gong andante de los cinco animales de Wudang: la tortuga

Qi Gong Marsch der fünf Tiere des Wudang: Die Schildkröte

Mise à jour le 2023-09-29 par Vendée Expansion