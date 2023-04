Pitch Presque Parfait #21 au Salon de l’Industrie 4.0, le RSD3 de Valence ! Pavillon des Congrès Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Pitch Presque Parfait #21 au Salon de l’Industrie 4.0, le RSD3 de Valence ! Pavillon des Congrès Valence, 26 avril 2023, Valence. Pitch Presque Parfait #21 au Salon de l’Industrie 4.0, le RSD3 de Valence ! Mercredi 26 avril, 12h00 Pavillon des Congrès Valence Entrée libre avec le badge d’entrée au salon. Vous êtes entrepreneur, acteur associatif, personne volontaire, et vous souhaitez participer et aider les nouveaux entrepreneurs de notre territoire ?

Deux porteurs de projets locaux ont besoin de votre regard critique bienveillant pour tester leur élément différenciateur, avoir des retours sur leur projet innovant, leur discours !

… c’est aussi l’occasion de venir découvrir et échanger avec d’autres entrepreneurs lors de ce salon incontournable de l’Industrie 4.0 sur le territoire ! Pavillon des Congrès Valence 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://PPP21.eventbrite.fr/?aff=OA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T12:00:00+02:00 – 2023-04-26T14:00:00+02:00

2023-04-26T12:00:00+02:00 – 2023-04-26T14:00:00+02:00 entreprise industrie

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Pavillon des Congrès Valence Adresse 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Pavillon des Congrès Valence Valence

Pavillon des Congrès Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Pitch Presque Parfait #21 au Salon de l’Industrie 4.0, le RSD3 de Valence ! Pavillon des Congrès Valence 2023-04-26 was last modified: by Pitch Presque Parfait #21 au Salon de l’Industrie 4.0, le RSD3 de Valence ! Pavillon des Congrès Valence Pavillon des Congrès Valence 26 avril 2023 Pavillon des Congrès Valence Valence Valence

Valence Drôme