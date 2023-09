Le Festival Itinérant Eure 2023 Pavillon des Aulnes Le Vaudreuil, 15 octobre 2023, Le Vaudreuil.

Le Festival Itinérant Eure 2023 Dimanche 15 octobre, 16h00 Pavillon des Aulnes 10€ (gratuit -12ans)

Le chapiteau du Festival Itinérant s’installe à nouveau au Parc des Aulnes au Vaudreuil pour une nouvelle semaine de spectacles et de concerts.

En cloture, venez assister au Cabaret Paris Cigale, un voyage en chansons, dans le temps et dans nos souvenirs… La gouaille parisienne et le chantant du midi, avec un accordéon philosophe, pour faire le trait d’union.

Et une surprise en première partie…

Pavillon des Aulnes 27 rue Bernard Chédeville, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

©polysons