Le Festival Itinérant Eure 2023 Pavillon des Aulnes Le Vaudreuil, 13 octobre 2023, Le Vaudreuil.

Le Festival Itinérant Eure 2023 Vendredi 13 octobre, 20h30 Pavillon des Aulnes 10€ (gratuit -12ans)

Le chapiteau du Festival Itinérant s’installe à nouveau au Parc des Aulnes au Vaudreuil pour une nouvelle semaine de spectacles et de concerts.

Avec un moment unique et éphémère, que personne d’autre ne verra jamais : un défi d’impros ! Sur scène : des comédiens issus de la Ligue d’Improvisation Française, CHAMPIONS DU MONDE. Le public offre des mots et des styles de jeu et se trouve embarquer dans leur délire. Ils ne peuvent rien refuser !!!

Pavillon des Aulnes 27 rue Bernard Chédeville, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

©polysons