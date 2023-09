Le Festival Itinérant Eure 2023 Pavillon des Aulnes Le Vaudreuil Catégories d’Évènement: Eure

Le Vaudreuil Le Festival Itinérant Eure 2023 Pavillon des Aulnes Le Vaudreuil, 10 octobre 2023, Le Vaudreuil. Le Festival Itinérant Eure 2023 Mardi 10 octobre, 20h30 Pavillon des Aulnes 10€ (gratuit -12ans) Le chapiteau du Festival Itinérant s’installe à nouveau au Parc des Aulnes au Vaudreuil pour une nouvelle semaine de spectacles et de concerts.

C’est l’occasion de venir découvrir Molière, place des disputes, un montage inédit autour des scènes cultes de l’Oeuvre de Molière.

Scapin, Toinette, Harpagon, Marianne, Valère, le couple Jourdain.. traversent cette place comme nous traversons la vie, avec nos qualités, nos travers, nos petits arrangements, et nos….disputes Pavillon des Aulnes 27 rue Bernard Chédeville, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©polysons

