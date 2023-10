CONCERT ROda De Choro Pavillon de vendôme Aix-en-Provence, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

En partenariat avec le Petit Duc et le Pavillon Vendôme, la Roda a le plaisir de vous offrir cette roda de choro. Musicien de choro, quel que soit ton niveau et la taille de ton répertoire, cette roda est pour toi ! Mais aussi pour vous, public amateur de ce délicieux chorinho, à la fois exotique par ses syncopes et tellement familier… Et désormais aixois !

Il y aura quelques surprises en prime, restez connectés.

Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle / 32, rue Celony, 131000 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 91 88 75 http://www.mairie-aixenprovence.fr Le Pavillon de Vendôme, la plus séduisante des folies héritées du Grand Siècle, fut édifié sur l’ordre de Louis de Mercoeur duc de Vendôme pour abriter ses amours passionnées avec Lucrèce de Forbin Solliès dite « la Belle du Canet ». Entourée d’un somptueux jardin à la française, la façade principale du pavillon superpose les trois ordres classiques et est ornée de superbes atlantes baroques, de guirlandes de fruits et d’un mascaron qui aurait, dit-on, les traits de la Belle du Canet. Les collections sont constituées de nombreux portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et de mobilier provençal. Depuis 1990, le pavillon de Vendôme présente de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain.

