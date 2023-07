Florilège de comédies du Grand Siècle Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Sceaux, 16 septembre 2023, Sceaux.

Florilège de comédies du Grand Siècle Samedi 16 septembre, 19h00 Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Spectacle gratuit, dans la limite des places disponibles, sur réservation à l’adresse mail du musée : museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du 350e anniversaire de la mort de Molière, le musée du Grand Siècle et le Théâtre Molière-Sorbonne vous convient à une déambulation burlesque théâtrale, musicale et chorégraphique. À travers les salles du Petit Château de Sceaux, vous trouverez quelques-unes des plus belles pages de Molière, chacune placée dans l’écrin qui lui convient, comme autant de petites scènes de genre animées. Vous y pourrez rencontrer une brochette de fâcheux, de précieuses, de faux dévots, d’hypochondriaques (et surtout de cocus !) que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Direction artistique : Mickaël Bouffard, Théâtre Molière-Sorbonne.

Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle 9 rue du docteur berger, 92330, Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/ Jusqu'en 2026, date d'ouverture du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, celui-ci dispose d'un pavillon de préfiguration, établi dans le Petit Château du Domaine départemental de Sceaux. Le Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle est un lieu d'information sur le projet muséal, ainsi qu'un espace de présentation des collections, comprenant aussi bien une petite partie de la donation Rosenberg que les nouvelles acquisitions du musée.

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

