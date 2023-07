Visites guidées du parcours permanent du Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle et présentation du projet « Saint-Cloud 2026 » Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Visites guidées du parcours permanent du Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle et présentation du projet « Saint-Cloud 2026 » Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Sceaux, 16 septembre 2023, Sceaux. Visites guidées du parcours permanent du Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle et présentation du projet « Saint-Cloud 2026 » 16 et 17 septembre Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Sans réservation. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée du Grand Siècle vous propose des visites commentées du Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle comprenant une présentation du projet « Saint-Cloud 2026 » (où ouvrira le futur musée du Grand Siècle) et une visite guidée du parcours permanent du musée par les conservateurs. Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle 9 rue du docteur berger, 92330, Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0764331589 https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/ Jusqu’en 2026, date d’ouverture du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, celui-ci dispose d’un pavillon de préfiguration, établi dans le Petit Château du Domaine départemental de Sceaux. Le Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle est un lieu d’information sur le projet muséal, ainsi qu’un espace de présentation des collections, comprenant aussi bien une petite partie de la donation Rosenberg que les nouvelles acquisitions du musée. Accès: RER B (Station Sceaux), BUS (ligne 192 arrêt « Eglise de Sceaux », ligne 6 arrêt « Docteur Berger »), PARKINGS (Plusieurs parkings gratuits sont disponibles tout autour du Parc de Sceaux, à proximité des différentes portes d’accès au parc. Pour venir au Petit château, le parking le plus proche (payant) se situe place du général de Gaulle à Sceaux. Parking gratuit sur l’esplanade du Parc de Sceaux (avenue Claude Perrault / Avenue Le Nôtre)) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Musée du Grand Siècle – Journées européennes du Patrimoine – Visites guidées du parcours permanent © DR Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Adresse 9 rue du docteur berger, 92330, Sceaux Ville Sceaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Sceaux

Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/