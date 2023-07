Visite libre du Pavillon de Musique Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) Neuilly-sur-Seine Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Neuilly-sur-Seine Visite libre du Pavillon de Musique Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) Neuilly-sur-Seine, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Seine. Visite libre du Pavillon de Musique 16 et 17 septembre Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) Ouverture exceptionnelle de ce petit pavillon carré édifié vers 1782 situé, à l’époque, dans le parc de la Folie Saint-James. Coupole avec éclairage zénithal et stucs de Nicolas Lhuillier. Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) 5 rue du Général-Henrion-Bertier 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 88 88 58 http://www.neuillysurseine.fr Petit pavillon édifié vers 1782 situé dans le jardin de la Folie Saint-James. Coupole avec éclairage zénithal et stucs de Nicolas Lhuillier. BUS 43, 93 Métro ligne 1, station Pont de Neuilly Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

