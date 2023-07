Visite libre du pavillon de l’Industrie et de l’exposition « Quand la rouille illumine l’acier » Pavillon de l’Industrie Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'Académie François Bourdon vous propose une visite libre (sans tablette numérique) du pavillon de l'Industrie, qui retrace la formidable aventure industrielle du Creusot, et de l'exposition temporaire « Quand la rouille illumine l'acier ». Pavillon de l'Industrie Salle du Jeu de Paume Pavillon de l'Industrie Château de la Verrerie 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 80 81 51 https://www.pavillon-industrie.fr/

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

