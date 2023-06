École du Vin – Atelier « Dégustation géo-sensorielle » Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

École du Vin – Atelier « Dégustation géo-sensorielle »
Pavillon de l'Ecole du Vin de Bordeaux
Bordeaux, 22 juin 2023

Du 22 au 25 juin, venez découvrir le monde du vin avec l'Ecole du Vin de Bordeaux ! Rendez-vous sur leur pavillon et participez à des ateliers inédits et ludiques.

Dégustation géo-sensorielle
Dis-moi d'où vient ton vin, je te dirai comment le déguster : les experts de Derenoncourt Consultants vous livrent leurs secrets pour comprendre l'impact du terroir sur le goût du vin. Un atelier captivant !

15h30 – 16h15 – 17h00 – Ateliers de 30 minutes

Pavillon de l'Ecole du Vin de Bordeaux
Quais de Bordeaux, 33000 Bordeaux

2023-06-22T15:30:00+02:00 – 2023-06-22T16:00:00+02:00

