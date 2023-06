École du Vin – Atelier « Wine’s up » Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde École du Vin – Atelier « Wine’s up » Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux Bordeaux, 22 juin 2023, Bordeaux. École du Vin – Atelier « Wine’s up » 22 – 25 juin Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux Entrée libre. Du 22 au 25 juin, venez découvrir le monde du vin avec l’Ecole du Vin de Bordeaux ! Rendez-vous sur leur pavillon et participez à des ateliers inédits et ludiques. Wine’s up Au fil des trois étapes de la dégustation : deviner ou faire deviner le vin mystère en binôme. Un jeu fascinant pour acquérir en duo les codes de la dégustation… où décortiquer vos sensations peut s’avérer savoureusement drôle ! De 11h30 à 15h30 – Ateliers de 15 minutes – En continu Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux Quais de Bordeaux,33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecoleduvindebordeaux.com/fr/bordeaux-fete-le-vin-2023/?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=BFV%202023%20-%20GPFR06-1%20Buyers&utm_id=Bordeaux+f%C3%AAte+le+vin »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

