Comment réduire la consommation énergétique des villes ? Comment profiter d’une terrasse en tant que non-fumeur ? Comment rendre plus aimables les habitantes et habitants des villes ? Comment désengorger le métro ? Comment combattre la solitude en ville ? Vous êtes-vous déjà demandé, à votre échelle, comment faire pour y répondre ?

Entre le réel et l’imaginaire, Un possible futur invite à interroger la ville de demain au travers de 32 fictions en réponse aux enjeux architecturaux et sociétaux contemporains. Ces scénarios critiques répondent à des problématiques réelles et urgentes. En questionnant des rapports à l’espace, à la ville et aux habitants, l’agence de scénographie Poumtchak studio explore ce qui dérange pour générer d’autres formes d’interactions et de nouvelles spatialités au travers de l’humour, de l’irrationnel et de l’absurde.À l’image d’un laboratoire d’idées, Un possible futur invite également à découvrir ces enjeux ainsi que ceux des 55 participantes et participants aux différents ateliers menés pendant un an. Chaque dispositif est le reflet d’un scénario dystopique. Leur caractère impossible révèle la complexité des enjeux auxquels ils se réfèrent et permet d’aboutir à des réponses concrètes. C’est en questionnant l’impossible que s’imagine un possible afin d’agir collectivement pour la ville.Un possible futur propose une immersion interactive avec les 32 dispositifs fictifs développés par Poumtchak Studio. À la lisière de la fiction, les visiteurs sont invités à expérimenter 4 prototypes réalisés à l’échelle 1 pour appréhender et questionner la ville de demain. Conçue comme une véritable visite-atelier, l’exposition encourage le public à imaginer son propre dispositif fictif en fin de parcours. Au regard des enjeux relevés dans l’exposition, les participants s’impliquent et deviennent acteurs de l’élaboration collective d’un futur possible.

Inauguration de l’exposition « Un possible futur : Dispositifs fictifs pour appréhender la ville de demain »Un projet soutenu par FAIRE*.

Sous la direction de Poumtchak Studio

Mercredi 29 novembre à 19h au Pavillon de l’Arsenal

