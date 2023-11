Rencontres Annuelles Adaptaville Pavillon de l’Arsenal Paris, 27 novembre 2023, Paris.

Rencontres Annuelles Adaptaville Lundi 27 novembre, 14h00 Pavillon de l’Arsenal Entrée libre

L’été 2023 semble marquer un tournant dans le monde. Il est le plus chaud jamais enregistré. En France, vagues de chaleur, sécheresse et épisodes de pluies intenses ont marqué le pays. Alors quels sont nos moyens d’actions ? Quelles mesures et solutions peut-on mettre en place au niveau local ?

Cette rencontre sera l’occasion de parler de l’adaptation des villes avec d’autres professionnel·les du territoire, de découvrir les aides disponibles et d’échanger avec des expert·es.

Parmi ces acteurs, les porteurs des projets « Ombrage » match.archi – soutenus par l’accélérateur FAIRE du Pavillon de l’Arsenal – présenteront leur étude et expérimentation de solutions pour la réinterprétation de la structure actuelle des marchés afin d’apporter une solution complémentaire d’ombrage lors des épisodes de canicules.

Pourquoi venir ?

– Rencontrer un maximum d’acteurs et d’expert·es sur l’adaptation des villes au changement climatique

– Découvrir des solutions qui ont fait leurs preuves et des retours d’expérience de terrain

– Ressortir avec des éléments concrets pour mettre en œuvre des solutions d’adaptation sur votre territoire et dans votre métier.

Le programme

14h – 16h / Tables rondes

Table ronde n°1 : « Adapter l’espace public : une approche qui nécessite de nouvelles coopérations entre services et parties prenantes »

Table ronde n°2 : « Adapter les bâtiments : est-il possible de systématiser la mise en œuvre de solutions pour lutter contre la surchauffe des bâtiments pour faire face aux prochaines vagues de chaleur ? »

16h-18h / Forum

Venez rencontrer les porteurs de solutions référencées sur AdaptaVille ainsi que les institutions et expert·es qui seront présent·es sur des stands dédiés et pourront répondre à vos questions. Toitures végétalisées, récupération des eaux pluviales, matériaux, brumisation et fontaines, voiles d’ombrage, revêtements de voirie… plus de 30 porteurs de solutions et institutions seront présents avec une grande diversité de thématiques représentées. Une occasion unique d’échanges entre pair·es et de networking !

En partenariat avec l’Ademe, la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, Icade et le soutien du Pavillon de l’Arsenal.

Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T14:00:00+01:00 – 2023-11-27T18:00:00+01:00

