[Conférence hommage] Jean-Louis Cohen, un portrait. Vendredi 24 novembre, 19h00 Pavillon de l’Arsenal entrée libre

François Chaslin, architecte et critique d’architecture

Blanche Grinbaum, conservateur en chef du patrimoine

Hartmut Frank, architecte et historien de l’architecture

Vanessa Grossman, architecte, historienne

André Lortie, architecte, enseignant, chercheur

Elisabeth Essaian, architecte, chercheur

Antoine Picon, architecte, historien (intervention enregistrée)

Beatrice Jullien, architecte et enseignante

Alexandre Chemetoff, architecte, urbaniste, paysagiste

Anna Kats, architecte, chercheur

Sébastien Marot, historien

Paul Chemetov, architecte

Pascal Mory, architecte

Pour rendre hommage à Jean-Louis Cohen, historien de l’architecture disparu le 7 août 2023, ses proches, parents, étudiants et anciens étudiants, collaborateurs, amis, camarades et admirateurs se réunissent au Pavillon de l’Arsenal.

Les intervenants prendront la parole, pour donner à entendre celle, si singulière et reconnaissable, de Jean-Louis Cohen, au travers d’extraits de textes, conférences, cours, émissions et films, brossant ainsi son portrait.

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

© Mandana Bafghinia