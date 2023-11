[Exposition flash] FIG. n°8 – dépendance Pavillon de l’Arsenal Paris, 17 novembre 2023, Paris.

À l’occasion de la sortie de ce nouvel opus, une exposition rassemble, le temps d’une soirée et d’un week-end, des installations « grands formats » proposées par les contributeur.ices de la revue et qui investissent le sol de la halle du Pavillon de l’Arsenal.

Définie comme une relation de subordination, de solidarité ou de causalité, la dépendance est un outil original pour agir sur les significations que nous donnons au monde. La dépendance appelle l’échange, la symbiose, la vie en collectivité en miroir de la soumission, de l’asservissement, de l’aliénation. Ce numéro tend à déraciner ces définitions dans un corpus hybride porté par des voix associées de près ou de loin à l’expérience de la dépendance.

Avec les contributions et installations de : Juan Pablo Gutierrez sur la perspective décoloniale, Jeanne Guien sur le consumérisme et notre rapport aux objets — illustrée par les toiles d’Hugo Ruyant, Camille Bruneau & Sacha Gralinger sur la dette patriarcale et les interdépendances — illustrées par Thomas Perrodin, Roxanne Maillet sur des détournements graphiques et non binaires, La Buse sur les travailleur.euses de l’art et les outils de transformation sociale du champ de l’art entre expériences et pratiques militantes, Chiara Perlongo sur la consommation de crack dans l’espace public parisien, Thibault Cocaign qui depuis la Guyane voit l’Hexagone et la société française se replier dans une société malade, Manon Deck-Sablon et ses photos de corps nus et non genrés à géométrie variable, Françis Kéré pour danser sous la Lune, Apolline Lamoril sur l’affaire Martine de Bandol dans une enquête-collecte entre photographies et archives, Gorge Bataille dans une réécriture du Banquet de Platon, Quentin Vintousky dans une bande dessinée sur l’écho d’une chute virtuelle, Grégoire Sourice sur nos avatars virtuels et « le dégradé rouge du sentiment intestinal.

Soirée de lancement

Vendredi 17 novembre de 19h à 22h30

Lectures, Quizz des éditeur.ices autour du numéro avec lots (revues, affiches) et visite de l’installation en présence des contributeur.ices.

Buffet végétarien, boissons et apéritifs.

Exposition flash

Du 17 au 19 novembre 2023

Entrée libre de 11h a 19h

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

