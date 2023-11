Offprint Paris x Pavillon Arsenal Pavillon de l’Arsenal Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du 9 au 12 novembre 2023, le Pavillon de l’Arsenal accueillera pour la seconde fois Offprint Paris, salon d’éditeurs indépendants, expérimentaux et socialement engagés dans les domaines des arts, de l’architecture, du design, des sciences humaines et de la culture visuelle.

Avec la participation de

369 éditions

550BC

ABC [Artists’ Books Cooperative]

AFTER 8 BOOKS

Afterall

Aleï JournalAlex Besikian

Animal Press

Antoine Orand

Apartamento

Archive Books

ART DATA

Art Paper Editions

BARON

bleu.

Bronze Age

bruno

Building Books

Caryatide

CCA

Ciao Press

CLASSIC Paris

Club Ventoline

commune

Conveyor Editions

Doctora Corazon par Céline Ruault

DIABP, Dutch Independent Art Book Publishers

Duende Print

Ecal/ Ecole Cantonale D’art de Lausanne

Edition Patrick Frey

Éditions B42

Éditions Biceps

Editions cent pages

éditions DivergencesEmergence Magazine

Empire Books

ER Publishing

ESPACE art actuel

esse

everyeditionExtra Extra magazine

FAW

Fidèle

Filip

Flee

Four Corners Books

Fw:Books

GASPARD LAURENT

Gato Negro Ediciones

GHOST Editions

Hato Press

Here Press

Highchair Editions

Humboldt Books

Idea Books

Immersion

InOtherWords

Jack Tezam

JBE Books

Kingsley Ifill

Klima Magazine

Kodoji Press

Lafayette Anticipations

LAGON REVUE

LeMégot éditions

Les ateliers de la Survie

Les Fugitives editions

Loose Joints Publishing

LUMA Arles

MA BIBLIOTHÈQUE

Macula

Manuella Éditions

MartensMartens

Même pas l’hiver

MONOGRAM

MonoRhetorik

MÖREL Books

MOUSSE MAGAZINE & PUBLISHING

NERO

Ness Books

New Documents

Occasional Papers

Onomatopee projects

Page Not Found

PageMasters

Pavillon de l’Arsenal Éditions

Perimeter Editions

Photobook Cafe

PIERRE VON KLEIST

Podklet

Poursuite

PrintRoom

Quintal

REDFOXPRESS

Reference Point

revue fig.

Roma Publications

RRose Editions

RUE DU BOUQUET

RVB BOOKS

S U N

Same Paper

SAMMY STEIN

Sasori Books

Secret Riso Club

Sergej Vutuc

Set Margins’ publications

SHELTER PRESS

SOCCOCHICO

solo ma non troppo

Spector Books

stanza

T&P Work UNit | T&P Publishing

Terry Bleu

The Everyday Press aka Bunker Basement

Tombolo Presses

TOPSAFE Books

Triangle Books

TUNICA

Valiz

VOLUME

Vroum & revue Véhicule

Wendy’s Subway

Zamân Books and Curating

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l'Arsenal est l'espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d'urbanisme et d'architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d'échanges et d'apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T17:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

2023-11-12T11:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

