[Inauguration] Énergies Légères. usages, architectures, paysage Pavillon de l’Arsenal Paris, 8 novembre 2023, Paris.

[Inauguration] Énergies Légères. usages, architectures, paysage Mercredi 8 novembre, 19h00 Pavillon de l’Arsenal entrée libre

Voir l’énergie autrement, dessiner l’invisible, mesurer l’impondérable.

Partager, transmettre, outiller, se donner les moyens de réparer ce monde.

Le rendre plus léger et libéré des énergies fossiles : plus qu’un projet, un défi, presque aussi fou que Don Quichotte face aux moulins à vent.

Énergies du vivant, hydrauliques, éoliennes, solaires, géothermiques, fossiles, nucléaires… Autant de types dont la conversion nécessite la construction d’architectures spécifiques, représentant une part des 30 000 milliards de tonnes de matières édifiées par l’humanité. Extraire, produire, convertir, transporter, distribuer, stocker de l’énergie est par essence « pesant ». L’analyse de ces infrastructures laisse apparaître la relation mouvementée entre architecture et énergie et questionne l’empreinte territoriale, esthétique et culturelle des techniques.

Des moulins à vent aux éoliennes, des premières utilisations du feu aux cheminées solaires, l’exposition présente des trajectoires de l’architecture énergétique, élément par élément, recense leur implantation actuelle et imagine leur avenir.

Partant de l’imaginaire commun — paysage de toits, bords de Seine, plaines et forêts, intérieurs —, l’exposition propose des paysages (légèrement) modifiés de notre quotidien ; six lieux et points de vue ordinaires où s’esquissent des lendemains post-carbone.

Avec ces représentations inédites, avec des maquettes et prototypes, Énergies légères présente une exploration de lendemains, emprunts de sobriété, affranchis des énergies fossiles et libérés des matières non renouvelables.

Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal

Entrée libre du 09 novembre 2023 au 17 mars 2024

Conception graphique © Jad Hussein

En partenariat avec EDF

Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12805-energies-legeres.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

© Jad Hussein