Pour enrichir ces liens et créer de nouvelles interactions entre artistes et acteurs de la fabrication métropolitaine, le Pavillon de l’Arsenal accueille la 4ème édition de la Biennale de Paname. Évènement grand parisien entre Saint-Ouen-sur-Seine et Paris, la Biennale de Paname présente une palette d’artistes et d’œuvres variée avec la volonté de sortir l’art contemporain de sentiers battus. Le Pavillon de l’Arsenal soutient des initiatives culturelles qui participent à l’affirmation d’une culture métropolitaine pour le Grand Paris.

La Biennale de Paname est une association dédiée à l’Art contemporain qui présente sa quatrième édition. Se déroulant dans deux lieux uniques, l’événement est l’opportunité pour les visiteurs de rencontrer l’Art sous toutes ses formes : peintures, dessins, photographies, sculptures, vidéos, utilisations des nouvelles technologies… Autant de disciplines par lesquelles de nombreux et jeunes talents trouvent leur moyen d’expression artistique.Les artistes présentés sont indépendants et constituent un vivier créatif, inspiré et dynamique. La volonté de la Biennale de Paname est d’ouvrir au plus grand nombre les interrogations sur l’Art contemporain et de mêler des univers singuliers et prometteurs.

Sous la direction de Salomé Partouche & Jean Samuel Halifi, artistes plasticiens et co-fondateurs de la Biennale de Paname & Atelier de Paname

Thibault Huchard, Victor Cord’homme, El Mehdi Largo, Julia Haumont, Agathe Brahami Ferron, Filipe Vilas-Boas, Philippe Katerine, Pierre Brault, Léonard Martin, Madeleine Callafel, Mona Cara, Jojo le Petit Prince, Octave Marsal, Jean-Samuel Halifi, Salomé Partouche, Damien Moulierac, Gaetan Vaguelsy, Jules Goliath, Martin Ferniot

Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12806-biennale-de-paname.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

