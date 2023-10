PEURS BÊTES SUR LA VILLE Pavillon de l’Arsenal Paris, 13 octobre 2023, Paris.

PEURS BÊTES SUR LA VILLE Vendredi 13 octobre, 19h00 Pavillon de l’Arsenal Entrée libre

Festival CloseUp : Ville, Architecture et Paysage au cinéma. 3e édition – 10 au 17 octobre – Paris & Grand Paris & Ile-de-France

« Vous êtes plutôt Ratatouille ou les Rongeurs de l’Apocalypse ? Des araignées géantes tissent leurs toiles entre les gratte-ciel, des crocodiles nagent dans les rues inondées, des serpents s’enroulent sur les feux de signalisation alors que des millions d’oiseaux fondent sur la population hystérique. Le règne des Vilains a sonné et la Pop Culture s’en donne à cœur joie. La ville s’ensauvage et devient le royaume des chauve souris vampire, des loups affamés et des insectes vicieux. Le cinéma de genre n’a jamais mis en scène autant de bêtes sauvages et agressives dans nos cités qu’en cette crise de la biodiversité. »

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

