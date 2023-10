COMPOSER LES MONDES Pavillon de l’Arsenal Paris, 11 octobre 2023, Paris.

COMPOSER LES MONDES Mercredi 11 octobre, 19h00 Pavillon de l’Arsenal Entrée libre

Festival CloseUp : Ville, Architecture et Paysage au cinéma. 3e édition – 10 au 17 octobre – Paris & Grand Paris & Ile-de-France

« Comment, nous les modernes, avons-nous fait pour rendre notre planète de moins en moins habitable et comment faire pour enrayer ce mouvement ? Philippe Descola a consacré sa vie d’anthropologue à éclairer ces questions. Le film l’emmène confronter ses idées à une expérience sociétale unique au monde, en France, à Notre-Dame-des- Landes. Là, sur et avec la terre sauvée du béton, en lieu et place d’un aéroport pharaonique, se déploie une nouvelle façon d’être au monde. »

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

