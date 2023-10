[Ré]inventer l’existant – Les architectes de demain imaginent notre avenir post-carbone Pavillon de l’Arsenal Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Grâce au Pavillon de l’Arsenal, partenaire du concours, les projets finalistes du concours « [Ré]inventer l’existant – Les architectes de demain imaginent notre avenir post-carbone » seront exposés au public lors des Journées nationales de l’architecture 2023. Cette exposition sera inaugurée le 10 octobre à 18h avec la proclamation des lauréats. Elle sera ouverte à tous jusqu’au dimanche 22 octobre au soir.

L’exposition comprend la présentation de l’ensemble des dix projets finalistes au travers de leurs trois planches graphiques. Elle mettra en exergue le projet lauréat de chaque catégorie : Licence, Master, Projet de fin d’études. Un livret d’exposition sera disponible pour présenter les propositions des étudiants d’architecture.

L’itinérance de l’exposition permettra de valoriser la démarche et les travaux des étudiants dans les écoles d’architecture de la région et les institutions partenaires, tout au long de l’année, de manière à accompagner la deuxième édition du concours 2023-2024.

Des conférences et des visites de projets seront proposées aux étudiants, aux équipes pédagogiques et aux différents réseaux professionnels de la transition écologique.

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T19:00:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Victoria Roussel