[Ré]inventer l’existant Pavillon de l’Arsenal Paris, 10 octobre 2023, Paris.

[Ré]inventer l’existant 10 – 22 octobre Pavillon de l’Arsenal

Première édition du concours

Sous la direction de Marc Guillaume, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC) et la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) ont organisé la 1ère édition du concours « [Ré]inventer l’existant. Concevoir un avenir post-carbone » à l’adresse des étudiants des écoles d’architecture franciliennes.

Afin de répondre aux enjeux de transition écologique et concilier rénovation énergétique et conservation d’un bâti existant, la DRIEAT et la DRAC ont imaginé ce concours en 2022 dans l’objectif de valoriser les démarches et la créativité des étudiants en architecture, et d’embarquer durablement une communauté d’acteurs franciliens convaincus de la nécessité d’innover en agissant sur le bâti existant.

Par-delà la seule question technique d’amélioration des performances énergétiques, il importe en effet de montrer comment vivre demain dans des bâtiments adaptés, agréables, sobres en énergie et confortables. Le déjà-là, par son potentiel et ses qualités architecturales, patrimoniales et urbaines, est une ressource à préserver tant il révèle l’identité de nos villes à laquelle les habitants sont attachés.

Un concours à destination des étudiants en écoles d’architecture

Conduit en partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, Ekopolis, les CAUE d’Île-de-France (conseils en architecture, urbanisme et environnement) et avec le réseau ENSA ECO des enseignants des écoles d’architecture engagés dans la transition écologique, le concours s’adresse à des enseignants en écoles d’architecture d’Île-de-France qui abordent la rénovation et ses enjeux écologiques avec leurs étudiants. 25 équipes de jeunes architectes issus de cinq écoles d’architecture franciliennes ont en effet répondues présentes. Après l’ouverture des inscriptions début 2023, les enseignants ont transmis en juillet 2023 les meilleurs projets de leurs étudiants.

Les étudiants étaient invités à développer des projets dans le cadre de leur programme pédagogique, portant sur la transformation et l’adaptation d’ensembles architecturaux ou urbains situés en Île-de-France. Les critères du concours incitaient à développer une approche intégrée depuis le diagnostic jusqu’à la conception architecturale, prenant en compte les enjeux thermiques et énergétiques d’une transformation durable sans omettre les spécificités urbaines et paysagères des sites, les qualités architecturales et constructives intrinsèques de l’existant, les usages et la préservation des ressources.

Un jury de professionnels

Réuni le 28 septembre 2023 à l’Hôtel de Noirmoutier (Paris 7) sous la présidence d’Emilie MARRE, directrice de la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-Denis Habitat, le jury était composé de 25 personnalités issues de plusieurs domaines complémentaires : politiques publiques, enseignement & recherche, conception et réalisation du cadre de vie, maîtrises d’ouvrage et maîtrise d’usage. Retrouvez la composition du jury dans le dossier de presse ci-joint.

Le jury a désigné trois lauréats parmi les 10 finalistes, qui seront dévoilés le 10 octobre.

Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12837-reinventer-lexistant.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T11:00:00+02:00 – 2023-10-10T19:00:00+02:00

2023-10-22T11:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

Ré]inventer l’existant

DR