MILAN-PARIS Vendredi 6 octobre, 09h30 Pavillon de l’Arsenal sur inscription

Le Pavillon de l’Arsenal et le C40 s’associent pour une série d’échanges-débats sous le signe de la coopération Européenne : à l’heure de la nécessité de nouveaux modèles urbains pour lutter contre le changement climatique, les discussions entre grandes villes européennes doivent être renforcées et les meilleures pratiques diffusées.

Cette première édition mettra en lumière les liens entre Milan et Paris :

En recevant comme première délégation invitée la Municipalité de Milan, en présence de l’Adjoint à la régénération urbaine Giancarlo Tancredi, et avec la participation des représentants de l’Urbanisme de la Ville de Paris, Stéphane Lecler et Charles-Antoine Depardon, la conversation « MILAN-PARIS, architecture et urbanisme durables » portera sur les enjeux communs et les défis spécifiques de ces grandes métropoles européennes.

En tant qu’acteur majeur des nouveaux grands projets urbains, la maîtrise d’ouvrage privée sera représentée. L’opérateur d’immobilier mixte Nhood, avec Michele Montevecchi et le bureau d’étude mobilité Mic-Hub, avec Anna Vnukovskaya, présenteront le projet « Piazza Loreto », lauréat du concours C40 – Reinventing Cities à Milan.

Cette conversation sera l’occasion pour les acteurs publics et privés des deux villes de partager leurs expériences de nouvelles méthodes de régénération de la ville et d’adaptation des modèles urbains face au réchauffement climatique.

Conversation : Architecture et urbanisme durables

Introduction

Marion Waller, Directrice générale du Pavillon de l’Arsenal

Hélène Chartier, Directrice de l’urbanisme du C40

Évolutions et innovations

Giancarlo Tancredi, Adjoint à la régénération urbaine, Municipalité de Milan

Stéphane Lecler, Directeur de l’urbanisme, Ville de Paris

Charles-Antoine Depardon, Conseiller Urbanisme du Premier Adjoint, Ville de Paris

Présentation du projet Piazza Loreto

Michele Montevecchi, Directeur du développement, Nhood

Anna Vnukovskaya, Ingénieure senior, Mic-Hub

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:30:00+02:00 – 2023-10-06T11:00:00+02:00

