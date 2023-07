Lancement de 3 concours d’architecture par PariSeine Pavillon de l’Arsenal Paris, 11 juillet 2023, Paris.

Une démarche inédite de promotion publique

Sur des sites petits et complexes, éloignés des standards de la promotion immobilière privée, PariSeine propose un modèle original de promotion publique. Ces fonciers feront l’objet d’opérations de promotion publique mêlant création de logements abordables, reconstitution de services publics et renaturation d’espaces imperméabilisés.

Par leur échelle, la superposition des usages et leur enjeu d’intérêt général, ces projets sont une réponse aux enjeux de création de logement passant par une densification douce de la ville pour préserver la qualité de vie de ses habitants.

Petits projets complexes d’intérêt général

Les équipes de maîtrise d’œuvre seront notamment attendues sur leur capacité à concevoir des projets “sur-mesure”, répondant aux défis caractéristiques de la ville dense par une réponse d’intérêt général, du point de vue social, urbain et environnemental. En particulier, ces petits programmes immobiliers devront conjuguer de fortes attentes programmatiques, architecturales et environnementales. Mixant différentes typologies de logements et des services publics indispensables au fonctionnement de la ville, les projets auront à cœur d’offrir une réponse équilibrée : espaces végétalisés et renaturation des sols, surélévations raisonnables, matériaux de réemploi et biosourcés…

Cette rencontre est l’occasion de présenter cette démarche inédite et d’échanger plus largement sur la méthodologie envisagée pour ces trois nouveaux concours et les attentes du maître d’ouvrage en termes d’insertion urbaine, de qualité des logements et d’exigences environnementales. » PariSeine

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04

