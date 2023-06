[Conférence] Paris villages et entre-villages Pavillon de l’Arsenal Paris, 23 juin 2023, Paris.

Depuis quand cette notion de village existe-t-elle à Paris ? Au travers d’analyses historiques, sociologiques et morphologiques, Jean-Christophe Bailly, écrivain, Eric Lapierre, architecte et Paola Viganò, architecte-urbaniste s’attachent à qualifier la notion de village à Paris et, peut-être, d’en préfigurer des limites…

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l'Arsenal est l'espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d'urbanisme et d'architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d'échanges et d'apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

