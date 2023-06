[Visite de site] Futur quartier Les Messageries Pavillon de l’Arsenal Paris, 10 juin 2023, Paris.

[Visite de site] Futur quartier Les Messageries Samedi 10 juin, 11h30, 14h00 Pavillon de l’Arsenal Sur inscription

L’opération des Messageries métamorphose un site ferroviaire de 6 hectares pour changer son impact dans la ville, plaçant la générosité, l’inclusion et la désartificialisation du sol au cœur du projet. Visite guidée par David Lucas, directeur de l’aménagement Île-de-France et Thibaut Calin, directeur de projet au sein d’Espaces Ferroviaires, aménageur du site.

Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12772-visite-du-futur-quartier-les-messageries.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T11:30:00+02:00 – 2023-06-10T13:00:00+02:00

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T15:30:00+02:00

© jfsylla Espaces Ferrovaires Les Messageries