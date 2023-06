[Conférence] Transports publics, qui doit vraiment payer ? Pavillon de l’Arsenal Paris, 8 juin 2023, Paris.

[Conférence] Transports publics, qui doit vraiment payer ? Jeudi 8 juin, 09h00 Pavillon de l’Arsenal sur inscription

Avec

Bruno Bernard, Président de la métropole de Lyon

Arnaud Bertrand, Fondateur de l’association d’usagers francilienne Plus de trains

Anna Deparnay-Grunenberg, Députée européenne allemande

Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques.

Pia Imbs, Présidente de la métropole de Strasbourg

Thierry Mallet, Président du groupe Transdev et vice-président de l’Union des transports publics.

Sébastien Munafò, Directeur filiale suisse 6t-bureau de recherche

Patricia Rochès, Maire de Coren-les-Eaux (Cantal)

David Valence, Député, président du Conseil d’orientation des infrastructures

Jon Worth, journaliste, blogueur, enseignant

Matinée animée par

Olivier Razemon et Emmanuel Davidenkoff, journalistes du Monde

» 100 milliards d’euros ont été promis pour améliorer le transport ferroviaire, mais qui doit vraiment payer ? Si les voyageurs peuvent avoir l’impression que les transports publics coûtent cher, les principales sources de financement incombent en réalité aux employeurs et aux pouvoirs publics. Cette question en entraîne bien d’autres, qui seront explorées au cours des débats à partir d’exemples français et européens. Faut-il considérer le transport public comme un bien commun, à l’instar de la santé, de l’eau, de l’éducation ? Comment améliorer la qualité de service ? » – Le Monde Cities

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T12:00:00+02:00

