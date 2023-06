[Rencontre] City / Cité, Chicago x Paris Pavillon de l’Arsenal Paris, 30 mai 2023, Paris.

avec

Gaëtan Bruel, directeur de la Villa Albertine

Faheem Majeed, co-directeur artistique de la Biennale

Frédéric Chartier & Pascale Dalix, architectes, résidents de la Villa Albertine

Feda Wardak, architecte, résident de la Villa Albertine

La Villa Albertine s’est associée à la Chicago Architecture Biennial (CAB), un forum international sur l’architecture et l’urbanisme, pour sa cinquième édition intitulée « This is a Rehearsal » (C’est une répétition). Sous la direction artistique du collectif Floating Museum, la biennale explore les enjeux politiques, environnementaux et sociaux à l’échelle du globe en s’appuyant sur la participation citoyenne.

Cette ouverture internationale favorise les échanges entre Chicago et les professionnels du monde entier, offrant des opportunités de partage et d’inspiration pour la fabrication de la ville.

Cette discussion réunit Faheem Majeed, co-directeur du Floating Museum ainsi que Gaëtan Bruel, directeur de la Villa Albertine, et trois architectes résidents de la Villa Albertine lors de Biennale. Frédéric Chartier, Pascale Dalix et Feda Wardak présenteront leurs projets novateurs en explorant les défis de la construction et de la réinvention urbaine aux États-Unis.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme City/Cité et des résidences croisées « Clichycago » entre les Ateliers Médicis et le South Side de Chicago qui soutiennent notamment les mobilités transatlantiques de Faheem Majeed et Feda Wardak.

Manifestation organisée dans le cadre de la cinquième édition de la Chicago architecture biennial intitulée « This is a Rehearsal » avec la Villa Albertine

En partenariat avec Le Pavillon de l’Arsenal, L’ambassade de France aux Etats-Unis, The University of Chicago, Les Ateliers Medicis

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

2023-05-30T11:30:00+02:00 – 2023-05-30T13:00:00+02:00

