[Inauguration exposition] Espaces Ferroviaires Mardi 18 avril, 19h00 Pavillon de l’Arsenal Entrée libre

À Paris comme ailleurs, le développement du rail et la construction des gares édifiées pour la plupart dans la seconde moitié du XIXe siècle ont transformé le paysage urbain. Avec l’optimisation de l’activité ferroviaire, de vastes emprises foncières se libèrent au cœur de la capitale et offrent un potentiel exceptionnel pour produire une nouvelle génération de ville.

Le Pavillon de l’Arsenal présente la transformation, menée par Espaces Ferroviaires, filiale d’aménagement urbain et de développement immobilier du Groupe SNCF, de trois anciens sites ferroviaires majeurs de la capitale – Jardin des Mécanos (18e), Hébert (18e) et Les Messageries (12e), lieux pionniers en termes d’écologie urbaine, de transformation de patrimoine, de renaturation et de création des sols vivants en ville, de préservation des ressources, de qualité architecturale et de richesse des espaces à vocation sociale et culturelle.

À partir de 2026, ces trois nouveaux quartiers représenteront 15 hectares restitués à la ville, plus de 1 800 logements dont plus de 50% d’habitat social mais aussi de l’activité productive, artisanale, innovante, tertiaire et des équipements de quartier (commerces, services de proximité, activités, logistique urbaine…), plus de 6 hectares d’espaces paysagers dont près de 3 hectares de jardins. Conçus et développés sur le temps long avec les élus locaux et les habitants, chaque quartier est une démarche d’urbanisme contextuelle et ouverte, de dialogue et de concertation qui privilégie le sur-mesure, l’urbanisme transitoire pour s’approprier collectivement chaque site, le respect du patrimoine industriel existant et construire une identité propre à chacun de ces lieux.

Aujourd’hui îlots de chaleur, sols artificialisés et lieux de rupture urbaine, ils deviennent demain des lieux ouverts, regénérés et connectés à la ville historique, réponse concrète au développement de la biodiversité. Ces trois nouveaux quartiers parisiens sont conçus de manière à s’adapter aux changements climatiques et à en atténuer les conséquences, à restaurer les écosystèmes naturels sur des fonciers urbains contraints et à construire dans une trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Au travers de maquettes, plans, perspectives, films et interviews des acteurs des projets, l’exposition présente cette démarche exemplaire permettant une nouvelle fabrique de la ville à forte valeur économique, sociale et environnementale.

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T19:00:00+02:00 – 2023-04-18T22:00:00+02:00

© République Studio